Кирилл Сириус преодолел полосу препятствий, а вы говорите, не будет мобилизации, человек готовится 😆 Донецкая группа новостей.
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Кирилл Сириус преодолел полосу препятствий, а вы говорите, не будет мобилизации, человек готовится 😆 Донецкая группа новостей.
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