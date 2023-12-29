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Закон, порядок, государство

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Рекордный взлет выплат: вот как поменяется жизнь российских семей с 1 января 2024 года

Рекордный взлет выплат: вот как поменяется жизнь российских семей с 1 января 2024 года

С 2024 года в России нас ждут значительные изменения в социальных выплатах, которые призваны сделать жизнь многих семей более комфортной и финансово устойчивой.

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