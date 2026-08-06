Украина, потом Иран. Западное единство и планы Трампа летят под откос

С уходом британского премьера Кира Стармера и скорым уходом Эммануэля Макрона с поста президента Франции на фоне его вероятной замены патриотичной популисткой и евроскептиком Марин Ле Пен может образоваться вакуум в руководстве так называемой "коалиции желающих", а также в руководстве Европы вообще.
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