Украина, потом Иран. Западное единство и планы Трампа летят под откос

С уходом британского премьера Кира Стармера и скорым уходом Эммануэля Макрона с поста президента Франции на фоне его вероятной замены патриотичной популисткой и евроскептиком Марин Ле Пен может образоваться вакуум в руководстве так называемой "коалиции желающих", а также в руководстве Европы вообще.