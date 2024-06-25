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Царьград

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Адвокат подтвердил: Один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО сумел выжить

Адвокат подтвердил: Один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО сумел выжить

Один из захватчиков СИЗО Ростова-на-Дону выжил и сейчас находится в больнице.Один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО Даниил Камнев выжил и сейчас находится в больнице.

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