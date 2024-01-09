«Мы никогда не отступим»: Путин поздравил россиян с Новым годом

Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны. В своей речи глава государства указал на единство россиян, поблагодарил борцов за правду и пожелал всего самого доброго в Новом году.
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