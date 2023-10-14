Колония райского режима: Секрет «экономического чуда» Сингапура

Познакомьтесь с одним из самых странных геополитических образований на планете — городом-государством Сингапур! Он так мал географически и так велик экономически, что нам пришлось под лупой рассматривать его жестокие законы и в подзорную трубу — его висячие сады.
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