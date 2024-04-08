Следующий шаг России неведом никому

Предупреждения Запада о будущих планах Владимира Путина звучат громко, но неубедительно, пишет FP. Многие считают, что война между блоком НАТО и Россией неизбежна, если Москва не потерпит поражение на Украине.
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