Держались за руки и были счастливы: Лопес и Аффлека застукали вместе после расставания

Папарацци "поймали" звездную пару во время семейного обеда в Беверли-Хиллз, где они выглядели счастливыми: держались за руки и обменивались нежными поцелуями, в то время как их дети сидели за отдельным столиком.
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