Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Тренер сборной заявил, что тело альпинистки в Непале не будет найдено

Тренер сборной заявил, что тело альпинистки в Непале не будет найдено

Тело российской альпинистки Надежды Оленевой, которая ранее сорвалась при восхождении на гору в Непале, скорее всего, не будет найдено из-за схода лавины на месте ее падения - склон теперь покрыт толстым слоем льда.

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