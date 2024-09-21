Linux запустили на Intel 4004 — загрузка заняла пять дней Как передаёт OpenNet, разрабо...

Linux запустили на Intel 4004 — загрузка заняла пять днейКак передаёт OpenNet, разработчик Дмитрий Гринберг сумел запустить ядро Linux с rootfs-окружением из Debian на 10-мкм 4-бит процессоре Intel 4004, вышедшем в конце 1971 года и считающемся первым в мире коммерчески доступным однокристалльным микропроцессором.