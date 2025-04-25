Маск рассмеялся после очередного заявления Зеленского о деньгах США

Американский бизнесмен Илон Маск не смог сдержать смех после очередного заявления украинского политика Владимира Зеленского о деньгах, выделенных США Киеву, свои эмоции глава департамента государственной эффективности (DOGE) выразил в социальной сети X*.
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