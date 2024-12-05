Временный глава Intel заявил о неизменности стратегии и прогнозов, но акции ко...

Временный глава Intel заявил о неизменности стратегии и прогнозов, но акции компании упали из-за отставки предшественникаПосле внезапного ухода на пенсию бывшего теперь уже генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) акции компании попытались начать первую торговую сессию ростом, но к настоящему моменту отреагировали на это событие падением курса на 8 %.