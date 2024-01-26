Петербургские учёные обучили искусственный интеллект распознавать эмоциональную речь

В качестве базы учёные использовали интервью с жертвами Холокоста. Лингвисты из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) обучили нейросеть распознавать эмоциональную речь, сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-службу учреждения.
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