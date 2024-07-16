Советы помогут вам выбрать купальник, который стройнит фигуру

Лето в самом разгаре, и, возможно, вы уже мечтаете о долгожданном отпуске на море. Настало время отправиться на шопинг в поисках идеального купальника, который подчеркнет ваши достоинства и скроет недостатки.
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