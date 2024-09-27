Движение в центре Челябинска закроют из-за марафона

На время главного челябинского забега будет временно закрыто движение по проспекту Ленина. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением «Челябинского марафона» в ближайшее воскресенье, 29 сентября, с 6:00 до 15:00 часов будет закрыто движение транспорта по проспекту Ленина на участке от улицы Цвиллинга до Лесопарковой.