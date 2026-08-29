В Ижевске отремонтируют еще 5 дорожных участков

Ижевск. Удмуртия. На сэкономленные деньги в Ижевске отремонтируют 5 дорожных отрезков. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков в эфире телеканала «Моя Удмуртия»При выполнении ремонтных работ за летний период сформировалась экономия средств, поэтому принято решение освоить деньги на ремонте проблемных участков дорог.