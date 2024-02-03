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Зендея помогала Тимоти Шаламе обставить его первую квартиру в Нью-Йорке

Зендея помогала Тимоти Шаламе обставить его первую квартиру в Нью-Йорке

Зендея во всём поддерживает своего друга и коллегу Тимоти Шаламе! Когда они появились вместе с актёрами второй части «Дюны» Флоренс Пью и Остином Батлером на шоу Jimmy Kimmel Live в этот четверг, пара пошутила, что главному герою потребовалась помощь, когда он впервые переехал в нью-йоркскую квартиру.

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