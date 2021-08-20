Redarc Toyota Tacoma - кемпер и автодом с мини-электростанцией

Redarc, специалист по автомобильной электронике, хорошо известен в своей родной Австралии. Он строит электростанции для всего, от жилых автофургонов до горнодобывающего оборудования, и завоевал популярность среди жителей суши благодаря своей способности поставлять электроэнергию, отправляясь в глубинку.