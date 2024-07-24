Житель Карелии вернулся домой с ножевым ранением в области спины

В МВД рассказали о том, что именно произошло в одной из деревень в Питкярантском районе. В полицию Питкярантского района обратилась женщина, которая сообщила, что ее супруг вернулся домой с ножевым ранением в области спины.
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