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Русская весна

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СРОЧНО: Взрывы гремят в Киеве и регионах

СРОЧНО: Взрывы гремят в Киеве и регионах

В Киеве гремят взрывы, работает ПВО, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Местная военная администрация призывает киевлян оставаться в укрытиях.

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Комментарии
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Ю
Юрий
Барреля жопеза ещё не грохнули?
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