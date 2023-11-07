Токаев назвал условия достижения долгосрочного мира

РИА Новости/Павел Бедняков Условиями для достижения долгосрочного устойчивого мира в процессе формирования многополярности являются готовность к уступкам, твердая приверженность нормам международного права и решение всех споров на основе Устава ООН, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью "Известиям".