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«Клипперс» реализуют в плей-офф 28% с сопротивлением новичка Дерека Лайвли

Баскетболисты калифорнийской команды реализуют в плей-офф 28% с игры (9 из 28) с сопротивлением новичка «Мэверикс» на расстоянии 1,8 метра от кольца.

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