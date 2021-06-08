Кубок Стэнли. «Бостон» уступил «Айлендерс», «Монреаль» выбил «Виннипег»

Во втором раунде Кубка Стэнли «Бостон» уступил «Айлендерс», (4:5), «Монреаль» выиграл у «Виннипега».и завершил серию в свою пользу – 4-0.
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