НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

154 подписчика

Канчельскис о Тюкавине: «С переходом в Европу затягивать не нужно. Потенциал играть там есть, надо при первой же возможности уезжать»

22-летний форвард «Динамо» забил 4 мяча в 11 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ. «Тюкавин шикарно провел прошлый сезон, от него теперь всегда  будут ждать такой же результативности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх