Канчельскис о Тюкавине: «С переходом в Европу затягивать не нужно. Потенциал играть там есть, надо при первой же возможности уезжать»

22-летний форвард «Динамо» забил 4 мяча в 11 матчах в текущем сезоне Мир РПЛ. «Тюкавин шикарно провел прошлый сезон, от него теперь всегда будут ждать такой же результативности.
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