В России тоскуют по IKEA, наш бизнес проворонил важный момент

Смогут ли маркетплейсы занять пустующую нишу? Георгий Смирнов Фото: ZumaTAСС Материал комментируют: Василий Колташов Никита Масленников Несмотря на то, что 59% россиян в возрасте от 18 до 44 лет перешли на отечественные аналоги зарубежных брендов, значительная часть граждан ожидает возвращения наиболее знаменитых компаний, передает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса онлайн-опросов Anketolog.