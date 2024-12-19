Новый год — 2025 в Санкт-Петербурге — где провести интересно

В Новый год праздничная атмосфера в Санкт-Петербурге ощущается на каждом шагу. Елки, новогодние ярмарки, яркие представления, новогодние шоу-программы и концерты — расскажем, как весело, интересно и необычно встретить Новый год — 2025 в Северной столице.