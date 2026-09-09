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Математик Бакмастер обвинил OpenAI в краже его решения уравнений Навье — Стокса

Математик Бакмастер обвинил OpenAI в краже его решения уравнений Навье — Стокса

Профессор математики из Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер обвинил компанию OpenAI в использовании его наработок при решении одной из семи «задач тысячелетия».

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