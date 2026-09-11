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Гости из почти 200 стран приехали на фестиваль молодежи в Екатеринбург

Гости из почти 200 стран приехали на фестиваль молодежи в Екатеринбург

РЕН ТВ В Екатеринбурге 11 сентября на каждом углу звучит иностранная речь. Там собрались 10 тысяч гостей из почти двухсот стран – и все они участники Международного фестиваля молодежи, который стартует сегодня.

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