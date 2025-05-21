СССР – Россия – Венесуэла: Великой Победы связующая нить

Двустороннее сотрудничество активно развивается В ходе недавних переговоров с Владимиром Путиным президент Венесуэлы Николас Мадуро следующим образом охарактеризовал значимость 80-летия Победы над фашизмом для Венесуэлы и для всего мира: «Мы очень рады, что сможем разделить с вами празднование этой великой даты и отпраздновать Победу в Великой Отечественной войне: для нас это тоже победа.