БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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СССР – Россия – Венесуэла: Великой Победы связующая нить

СССР – Россия – Венесуэла: Великой Победы связующая нить

Двустороннее сотрудничество активно развивается В ходе недавних переговоров с Владимиром Путиным президент Венесуэлы Николас Мадуро следующим образом охарактеризовал значимость 80-летия Победы над фашизмом для Венесуэлы и для всего мира: «Мы очень рады, что сможем разделить с вами празднование этой великой даты и отпраздновать Победу в Великой Отечественной войне: для нас это тоже победа.

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