В Роспотребнадзоре опровергли миф о пользе апельсинового сока по утрам

Употребление этого напитка на голодный желудок может повышать кислотность и вызывать раздражение слизистой оболочки желудка В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области опровергли миф о пользе апельсинового сока, который якобы следует пить по утрам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии