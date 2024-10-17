В Роспотребнадзоре опровергли миф о пользе апельсинового сока по утрам

Употребление этого напитка на голодный желудок может повышать кислотность и вызывать раздражение слизистой оболочки желудка В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области опровергли миф о пользе апельсинового сока, который якобы следует пить по утрам.