В России сложился острый дефицит IT-специалистов, страдают ведущие компании

В России сложился острый дефицит IT-специалистов, страдают ведущие компанииДля поддержки высоких темпов IT отрасли в России необходимо еще 500-700 тысяч специалистов, заявил на совещании с членами правительства глава Минцифры Максут Шадаев.
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