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Российский конькобежец резко отреагировал на допуск к отбору на ОИ в нейтральном статусе

Российский конькобежец резко отреагировал на допуск к отбору на ОИ в нейтральном статусе

Российский конькобежец Павел Кулижников сделал резкое заявление в адрес Международного союза конькобежцев (ISU) на фоне их решения допустить российских и белорусских спортсменов к отборочным соревнованиям Олимпиады-2026 в нейтральном статусе.

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