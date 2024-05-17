Минобороны Украины: Из-за нехватки людей раненых оставляем в строю

Даже имеющие несколько контузий ВСУшники не могут вырваться в тыл на лечение. Об этом в эфире видеоблога антироссийской пропагандистки киевского режима Натальи Мосейчук заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».