Berg PRESS

459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    На стороне кого были словаки во вторую мировую?США и Словакия за...
  • Александр _
    А почему только DW? Почему на другие иностранные СМИ не наложены санкции за изображение Крыма украинским? Или для них...В Германии призва...
  • Василий Иванович
    везде достанемЖурналистка «Ново...

Госдеп подтвердил подлинность опубликованных El Pais ответов США по безопасности

Госдеп подтвердил подлинность опубликованных El Pais ответов США по безопасности

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс подтвердил подлинность утекших в открытый доступ ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх