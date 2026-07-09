Песков опроверг курс Вашингтона на эскалацию на Украине

В Кремле Дмитрий Песков заявил, что США не возобновили курс на эскалацию на Украине. По его словам, заявления Дональда Трампа и Марко Рубио об ударах ВСУ ошибочны, и дальнейший конфликт лишь продлит специальную военную операцию.