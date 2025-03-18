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США возобновили военную помощь Украине — 1118-й день спецоперации

США возобновили военную помощь Украине — 1118-й день спецоперации

Украина в прежнем объёме получает от США военную помощь и разведывательные данные. О возобновлении поддержки киевского режима проинформировал 17 марта генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.

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Комментарии
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Daddy Bo
А кто ждал от Америки другого?     Поиграли в миротворцев, дали освободить Курскую область (чтобы Украину не надо было называть &quot;захватчиком&quot;), а теперь можно двигать в прежнем направлении. Кстати, пока &quot;не снабжали&quot;,  приняли с участием Америки очередной пакет санкций, причём, очень болезненный - по нефьи и газу. Миротварцы...
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