Украина в прежнем объёме получает от США военную помощь и разведывательные данные. О возобновлении поддержки киевского режима проинформировал 17 марта генерал-лейтенант Алексус Гринкевич.
США возобновили военную помощь Украине — 1118-й день спецоперации
Комментарии
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Daddy Bo
А кто ждал от Америки другого? Поиграли в миротворцев, дали освободить Курскую область (чтобы Украину не надо было называть "захватчиком"), а теперь можно двигать в прежнем направлении. Кстати, пока "не снабжали", приняли с участием Америки очередной пакет санкций, причём, очень болезненный - по нефьи и газу. Миротварцы...
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