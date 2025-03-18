Daddy Bo

А кто ждал от Америки другого? Поиграли в миротворцев, дали освободить Курскую область (чтобы Украину не надо было называть "захватчиком"), а теперь можно двигать в прежнем направлении. Кстати, пока "не снабжали", приняли с участием Америки очередной пакет санкций, причём, очень болезненный - по нефьи и газу. Миротварцы...