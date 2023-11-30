Продюсер Фадеев после высказываний певицы Наргиз обратился к МВД и ФСБ

Российский продюсер Максим Фадеев обратился к правоохранительным органам, призывая МВД и ФСБ обратить внимание на последние выступления узбекского певца Фарруха Закирова на территории Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии