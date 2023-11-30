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Продюсер Фадеев после высказываний певицы Наргиз обратился к МВД и ФСБ

Продюсер Фадеев после высказываний певицы Наргиз обратился к МВД и ФСБ

Российский продюсер Максим Фадеев обратился к правоохранительным органам, призывая МВД и ФСБ обратить внимание на последние выступления узбекского певца Фарруха Закирова на территории Российской Федерации.

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