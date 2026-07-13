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Ньюи признал ошибкой решение не прислушиваться к мнению Алонсо и Стролла

Ньюи признал ошибкой решение не прислушиваться к мнению Алонсо и Стролла

Aston MartinРуководитель и главный конструктор заводской команды Aston Martin в Формуле 1 Эдриан Ньюи заявил, что британский коллектив допустил ошибку, толком не прислушиваясь к обратной связи своих пилотов относительно развития болида AMR26.

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