Ньюи признал ошибкой решение не прислушиваться к мнению Алонсо и Стролла

Aston MartinРуководитель и главный конструктор заводской команды Aston Martin в Формуле 1 Эдриан Ньюи заявил, что британский коллектив допустил ошибку, толком не прислушиваясь к обратной связи своих пилотов относительно развития болида AMR26.
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