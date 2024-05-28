В Иннополисе обсудили увеличение инвестиционной привлекательности муниципалитетов

На муниципальном форуме в Иннополисе мэр самого молодого города России объяснил, почему айтишники со всей страны съезжаются именно к ним, а кубанский девелопер — почему столько денег вкладывают в Татарстан.
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