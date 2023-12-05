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Пашинян достал свою козырную карту, чтобы удержать власть. Осталось убедить "слушателей"

Пашинян достал свою козырную карту, чтобы удержать власть. Осталось убедить "слушателей"

Премьер Армении через своих доверенных лиц пытается внушить народу, что мир с Азербайджаном и Турцией — это единственный путьВ столице Армении стартовала конференция, на которой выступил руководитель аппарата премьера Араик Арутюнян.

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