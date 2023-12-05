Пашинян достал свою козырную карту, чтобы удержать власть. Осталось убедить "слушателей"

Премьер Армении через своих доверенных лиц пытается внушить народу, что мир с Азербайджаном и Турцией — это единственный путьВ столице Армении стартовала конференция, на которой выступил руководитель аппарата премьера Араик Арутюнян.
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