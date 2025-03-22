Украинский дрон взорвал полицейскую машину в Запорожской области

Атака дрона-камикадзе по полицейскому автомобилю в городе Каменка-Днепровская обошлась без пострадавших, заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 22 марта в Telegram-канале.
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