Два полюса кухонного дизайна: личный опыт выбора между монолитностью и воздухом

Кухня до потолка или без верхних шкафов: два тренда 2026, которые друг другу противоречатКухня до потолка или без верхних шкафов: два тренда 2026, которые друг другу противоречат Когда я в очередной раз листаю ленту в поисках вдохновения, меня не покидает ощущение, что мир кухонного дизайна окончательно раскололся на два враждующих лагеря.