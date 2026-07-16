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Кухня и дом

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Два полюса кухонного дизайна: личный опыт выбора между монолитностью и воздухом

Два полюса кухонного дизайна: личный опыт выбора между монолитностью и воздухом

Кухня до потолка или без верхних шкафов: два тренда 2026, которые друг другу противоречатКухня до потолка или без верхних шкафов: два тренда 2026, которые друг другу противоречат Когда я в очередной раз листаю ленту в поисках вдохновения, меня не покидает ощущение, что мир кухонного дизайна окончательно раскололся на два враждующих лагеря.

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