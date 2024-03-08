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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасов отразил 29 из 31 броска «Эдмонтона» и стал 1-й звездой матча. Победа – 2-я подряд

«Коламбус» обыграл «Ойлерс» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ.  Победа стала для россиянина 2-й подряд и 6-й в текущем сезоне.

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