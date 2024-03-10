Кто станет обладателем женского Суперкубка Беларуси по футболу, узнаем 10 марта

Финал женского Суперкубка Беларуси по футболу уже сегодня. В матче за первый титул нового сезона встретятся сильнейшие команды страны: шестикратные обладательницы трофея - футболистки "Минска" и действующие победительницы Кубка - "Динамо-БГУФК".