Кто станет обладателем женского Суперкубка Беларуси по футболу, узнаем 10 марта

Финал женского Суперкубка Беларуси по футболу уже сегодня. В матче за первый титул нового сезона встретятся сильнейшие команды страны: шестикратные обладательницы трофея - футболистки "Минска" и действующие победительницы Кубка - "Динамо-БГУФК".
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