Алаудинов: операцию ВСУ в Курской области готовили в НАТО более полугода

Командир "Ахмата" Алаудинов обвинил НАТО в подготовке вторжения ВСУ в Курскую область. По его словам, специалисты альянса разрабатывали эту операцию более полугода как "гарантированно результативную": они тренировали бойцов ВСУ и "собрали все ресурсы, которые только есть", включая все виды иностранной техники.
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