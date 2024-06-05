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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бавария» будет платить Та 9+3 млн евро в год в случае перехода. Защитник «Байера» согласен на трансфер, окончательное решение – после Евро

По информации журналистов Bild Кристиана Фалька и Тоби Альтшаффля, защитник «Байера» будет получать фиксированную зарплату в 9 млн евро плюс 3 млн бонусов в год, если перейдет в мюнхенский клуб.

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