Глиняный кораблик, найденый в боспорском Парфение, оказался военным эйкосором

В Северном Причерноморье подобных находок – глиняных моделей кораблей – ещё не было. Глиняная модель корабля, которую в 2020 году нашли в боспорском городе Парфений, скорее всего, изображала эйкосор – 20-вёсельный военный корабль.
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