Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытности и невероятности

9 205 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Человек  счастлив  тем  больше  ,  чем  меньше  он  придается  удовольствиям...Лучше  всего  делать полезные  дела...Философы и врачи ...
  • Воробей
    Хороший вопрос. Можно на него дать ответ с точки зрения потребностей Творца: раз Он сделал это верование возможным и ...Внеземная жизнь м...
  • Лариса Шемисова
    Да на инопланетян всё можно списывать, только зачем деньги гробить на такие исследования?Внеземная жизнь м...

Глиняный кораблик, найденый в боспорском Парфение, оказался военным эйкосором

Глиняный кораблик, найденый в боспорском Парфение, оказался военным эйкосором

В Северном Причерноморье подобных находок – глиняных моделей кораблей – ещё не было. Глиняная модель корабля, которую в 2020 году нашли в боспорском городе Парфений, скорее всего, изображала эйкосор – 20-вёсельный военный корабль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх