Проектный офис Президентского фонда культурных инициатив открыли в Ивановской области

<p> Напомним, соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, искусства и креативных индустрий губернатор Станислав Воскресенский и генеральный директор Президентского Фонда культурных инициатив Роман Карманов <a href="https://ivanovoobl.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии