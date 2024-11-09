В Астраханской области на федеральной дороге грузовик с азотом «врезался» в автобус

Таков был сценарий тактико-специального учения с участием МЧС и еще десятка ведомств. Из-за ледяного дождя и гололеда на федеральной автодороге случилось крупное ДТП, парализовавшее движение в обоих направлениях.
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