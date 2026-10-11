«Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство

Районный суд Якутии вынес решение, которое звучит как начало анекдота, но на деле является суровой реальностью: всё высшее руководство города Алдан отправилось в СИЗО.
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НАВЕРНО ЕР----только они так безбоязненно действуют На подходе в руководство везде и во всем выкормыши КИРИЕНКО друзья которого Чубайс покойники Гайдар Немцов и чему он научит .....В цивилизационном обществе после дефолта 98 года его в политике не должно было быть от слова совсем .
Ой! Неужели в наших "верхах" и взаправду вор-на-воре? Ну кто бы мог подумать...
Такие зачистки - в каждый город! « конфиската чиновников» хватит на повышение зарплат педагогам, врачам, на вооружение для СВО.