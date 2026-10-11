Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство

«Он в тюрьме, и она тоже»: как в Якутии одним махом арестовали всё городское начальство

Районный суд Якутии вынес решение, которое звучит как начало анекдота, но на деле является суровой реальностью: всё высшее руководство города Алдан отправилось в СИЗО.

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Новый комментарий от пользователя
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леонид рыбаков

НАВЕРНО ЕР----только они так безбоязненно действуют На подходе в руководство везде и во всем выкормыши КИРИЕНКО друзья которого Чубайс покойники Гайдар Немцов и чему он научит .....В цивилизационном обществе после дефолта 98 года его в политике не должно было быть от слова совсем .